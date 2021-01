29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Sono 1.900 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 121 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, si comunica da Regione Lombardia, sono stati 34.156, per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 5,5%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 77, per un totale da inizio pandemia di 27.016.