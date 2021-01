Coronavirus: Fontana, 'penalizzante Lombardia in zona gialla da lunedì'

29 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "A differenza delle situazioni antecedenti la zona gialla scatterà lunedì e non domenica. Non ci resta che prenderne atto, perché la decisione è sopra la nostra testa e al di là delle nostre volontà. Sicuramente penalizzate le tante attività già pronte a ripartire da domenica". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook, dopo la decisione del passaggio in zona gialla della Lombardia.