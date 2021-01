Cina: eseguita condanna a morte ex presidente società gestione asset pubblici

29 gennaio 2021 a

Pechino, 29 gen. (Adnkronos/Dpa) - E' stata eseguita a Tianjin la condanna a morte dell'ex Presidente della società per la gestione degli asset pubblici Huarog Lai Xiaomin, che era stato condannato per corruzione. E' questo uno dei rari casi di condanna a morte fra le migliaia di funzionari accusati in questi anni di corruzione nel quadro della campagna lanciata dal Presidente Xi Jinping. A giustificare la sentenza emessa nei confronti di Lai, la particolare gravità dei reati commessi, con l'appropriazione indebita dell'equivalente di 91 milioni di dollari.