A. Saudita: video Renzi con principe bin Salman scatena polemiche all'Europarlamento (2)

(Adnkronos) - L'eurodeputato del M5S Mario Furore conferma, via social, che "i colleghi esteri in Europarlamento fanno girare goliardicamente un virgolettato di Renzi che dice espressamente che l'Arabia Saudita è il luogo di un 'Nuovo Rinascimento'".

"Ovvero - continua - lì dove ci sono violazioni dei diritti umani, repressione, uso della tortura, schiavitù, crimini di guerra, persecuzione religiosa, finanziamento al terrorismo islamista. Loro se la ridono. A me viene da piangere. Questo è quello che ha consegnato l'Italia all'incertezza".

"Nel frattempo replico (sempre ai miei colleghi) che poiché la nostra azione di governo è ispirata da valori e principi imprescindibili, grazie a Luigi Di Maio abbiamo revocato in queste ore le autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Un atto che ritenevamo doveroso, un chiaro messaggio di pace che arriva dal nostro Paese. Il rispetto dei diritti umani è un impegno per noi inderogabile. Questi sono i fatti caro Renzi. Do you understand?", conclude Furore.