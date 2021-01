A.Saudita: Calenda, 'Renzi? Immorale e pericoloso fare testimonial di un regime'

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Ritengo inaccettabile che un senatore della repubblica pagato dai cittadini vada in giro per il mondo a fare il testimonial di regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito della conferenza di Matteo Renzi in Arabia Saudita.

"Prendere soldi da governi di paesi stranieri mentre eserciti ancora un'attività politica è inaccettabile. E sono per primi i liberali a doverlo dire con nettezza. Si tratta di una cosa semplicemente immorale e pericolosa", aggiunge il leader di Azione.