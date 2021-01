Recovery: Gentiloni, 'successo è un obiettivo irrinunciabile'**

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il successo di Next Generation Eu "dipende in parte molto significativo dal successo italiano perché all'Italia arriva una parte consistente di queste risorse. Il successo per noi è un obiettivo irrinunciabile". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.

"Lavoriamo con tutti i paesi europei. Abbiamo ricevuto ormai da 17-18 paesi le bozze dei loro piani Pnrr tra cui l'Italia. Su queste bozze si sta discutendo a livello tecnico. Bisogna lavorare per fare ulteriori progressi sia sulla qualità delle proposte italiane in termine di riforme e sia sulle procedure di esecuzione", aggiunge il Commissario Ue.