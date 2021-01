Recovery: Gentiloni, 'non solo rimettere in piedi economie ma trasformarle'**

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Con il Next Generation Ue "non dobbiamo avere solo l'ambizione di rimettere in piedi le nostre economie ma dobbiamo trasformarle e cercare di canalizzare le risorse intorno ad alcune scelte fondamentali a dimensione nazionale ma anche europea come la transizione ambientale". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.