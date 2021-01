Recovery: Gentiloni, 'Italia dà il meglio in situazioni difficili, uscirne più forti di prima'**

29 gennaio 2021 a

Roma 29 gen. (Adnkronos) - "L'Italia spesso ha dato il meglio di sé di fronte a situazioni difficili. Adesso siamo in una situazione difficile dal punto di vista economico e sociale. Siamo di fronte a delle sfide senza precedenti. Dobbiamo avere l'ambizione che queste difficoltà contribuiscano ad alimentare la nostra straordinaria capacità ad uscire più forte di prima come è successo nel passato". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.

"Dirlo in questi giorni complicati in Italia - sottolinea Gentiloni - potrebbe sembra un po' velleitario ma questa sfida non riguarda soltanto il governo, il parlamento e i vertici politici. E' l'intero paese che ha questa grandissima opportunità e che deve contribuire a utilizzare al meglio" queste opportunità. "Da Bruxelles continueremo a fare di tutto per collaborare con i governi e per contribuire sul piano tecnico per arrivare a migliorare le diverse proposte presentate dai paesi".