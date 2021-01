Governo: veti caduti e Iv 'rientra', 'Conte? vediamo, vicenda resta aperta'**

29 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La prima delle richieste avanzate ieri da Matteo Renzi è stata soddisfatta. "La coalizione si è ricostituita". Non ci sono più veti al possibile ritorno in maggioranza di Iv. Quello del Pd era già venuto meno nei giorni scorsi, oggi all'uscita dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella anche i 5 Stelle sono tornati indietro rispetto al 'mai più con Renzi'. Il primo punto si è sbloccato. Ettore Rosato va a caldo davanti alle telecamere: "Le cose dette da Crimi vanno nella direzione che abbiamo chiesto".

Ed ora c'è tutto il resto. Ovvero la possibilità o meno di arrivare a un Conte ter. Esito su cui Pd, M5S e Leu hanno dato la loro indicazione al presidente Mattarella. Ma che per Iv non è scontato. "Che finisca con un Conte Ter ci sono il 50% di possibilità", dicono i renziani. "Per noi la vicenda del premier non è chiusa. Noi chiediamo che ci sia un cambio sui contenuti e anche un cambio di metodo. Ora con le forze di maggioranza possiamo discutere di questo, senza discutere del premier. Quello resta un capitolo aperto".

Iv tiene alta la tensione. Dipende da come si svolgerà il confronto nelle prossime ore, dicono i renziani. Un confronto che sarà 'gestito' dal presidente Roberto Fico. Però non sarà solo l'esplorazione di Fico il 'campo da gioco'. Al di là delle consultazioni formali, saranno quelle 'informali' a fare la differenza. E il tempo non manca. Fino a martedì. "Vediamo se Conte impiega questi giorni per riallacciare con noi -si dice in Iv- e vedremo come vorrà farlo". Certo, il 'prezzo' che Iv vorrà far pagare, dopo che l'operazione 'costruttori' è fallita, sarà salato. Ma gli alleati sono convinti che i margini di manovra del senatore di Rignano abbiano comunque un limite. "Se Matteo tira troppo la corda, i suoi parlamentari non lo seguono più", è la convinzione.