Governo: Rosato, 'nessun veto su Conte, è lui ad averlo messo su Renzi'**

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il filo conduttore è che noi chiediamo da mesi un confronti sui contenuti, questo confronto non è stato mai concesso e si è aperta una crisi. Ora si riprendano i temi e si mettano al centro di questa crisi. Abbiamo bisogno di risposte su questo. Poi se viene definito il perimetro della maggioranza e se si trova una sintonia su questi temi, allora sono certo che può nascere un governo più forte". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Tgcom24.

C'è un veto su Conte? "Mi sembra che sia stato Conte a mettere veti su Renzi. E' stato Conte a dire 'mai più Renzi'. Italia Viva non ha mai detto 'mai più Conte'. Se si arriva a un sintesi di merito arriveranno anche le soluzioni per la maggioranza che potrà esprimere in maniera convinta per la migliore e più adeguata guida per palazzo Chigi".

Sintonia tra Iv e il centrodestra? "Io penso che bisogna evitare la fantascienza e la fantapolitica. Noi abbiamo dato il nostro contributo, se poi ci sarà un'evoluzione diversa, se non sarà possibile ricostituire il perimetro della vecchia maggioranza e una squadra per governare, è chiaro che si pare un altro scenario ma questo è nelle mani del presidente della Repubblica". Volete un mandato al presidente Fico? "Dare l'incarico è una competenza precisa del presidente della Repubblica, nessuno di noi si mette ad anticipare o dare indicazioni. Il presidente non ne ha bisogno".