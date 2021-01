29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con i 5 Stelle, serve una maggioranza solida". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews. Siete soddisfatti? "Oggettivamente le risposte di Crimi sono cose che vanno nella direzione che avevamo chiesto. Se si riprende con rapidità, in poche ore, quel filo per un programma di legislatura mettendo al centro le richieste del Paese, sono convinto ci siano presupposti per un buon lavoro".