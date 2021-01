Coronavirus: Barrese (Intesa), 'danno enorme se non ne usciamo, risolvere crisi politica'**

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Velocizzare l'uscita dalla pandemia farebbe molto bene all'economia italiana. Diversamente, "non gestire la crisi sanitaria" comporterebbe un "danno enorme". Lo sottolinea Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, parlando alla cerimonia d'inaugurazione dell'executive master in Finance della Sda Bocconi School of Management.

Oggi, spiega Barrese, "vedo un'economia con il freno tirato, ci sono situazioni molto sofferenti, come nel mondo horeca. Abbiamo invece altri ambiti dove l'impatto della crisi è stato importante ma gestito grazie alla patrimonializzazione delle imprese, che è aumentata. Lo stato di salute dell'economia prima della crisi Covid era buono, ma il vero tema è - spiega - la velocità con cui saremo in grado di uscire dalla crisi sanitaria".

Se questo avverrà "nel primo trimestre, potremmo avere un'accelerazione significativa nel secondo. Io rimango positivo nella misura in cui la crisi venga gestita. La 'non gestione' della crisi - afferma - sarà un danno enorme, mi auguro che la crisi politica possa ragionevolmente e velocemente trovare una soluzione e andare avanti con questo percorso".