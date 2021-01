A.Saudita: Renzi, 'no diversivi, adesso si parla del futuro dell'Italia non dei sauditi**

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Chi ha idee le porta al tavolo, come Italia viva. Chi non ne ha usa i diversivi". Lo dice Matteo Renzi in un breve video su Twitter.

"Oggi il diversivo è la conferenza internazionale a Riad. Prendo l'impegno, sono pronto a discutere dei miei incarichi internazionali, delle mie idee sull'Arabia Saudita, su tutto. Ma lo facciamo una settimana dopo la crisi di governo. Adesso è del futuro dell'Italia, non dei sauditi, che stiamo discutendo. Per questo parliamo di scuole, vaccini posti di lavoro, non di diversivi", spiega il leader di IV.