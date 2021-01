Ue: Gentiloni, 'rivedere regole fiscali in parallelo con politica monetaria Bce'

28 gennaio 2021 a

Bruxelles, 28 gen. (AdnKronos) - La Commissione Europea "inizierà la revisione delle regole" in materia di conti pubblici e "tenterà di farlo in parallelo con la revisione della politica monetaria della Bce", perché "è interesse comune avere un'interazione, in pieno rispetto dell'indipendenza e autonomia della Bce, tra la politica di bilancio e quella monetaria della governance comune". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervenendo ad un seminario organizzato dalla Dg Ecfin a Bruxelles. Il seminario non è pubblico, ma è stato diffuso il testo del discorso.