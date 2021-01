Pirelli, per aziende cycl-e around noleggio di e-bike per dipendenti

28 gennaio 2021 a

Milano, 28 gen. (Adnkronos/Labitalia) - In collaborazione con Pirelli

Pirelli lancia CYCL-e around per le aziende, una flotta di e-bike che le aziende potranno mettere a disposizione dei propri dipendenti per andare al lavoro e nel tempo libero. Le prime società che hanno aderito al servizio sono Accenture, azienda globale di servizi professionali, e NTT Data Emea, tra i leader mondiali nei servizi IT. (

Tra le diverse modalità di noleggio offerte da CYCL-e around per le aziende: home2work, che è disponibile con ritiro dalle 17 e consegna entro le 10 del giorno successivo, smart e-week, attivo dal lunedì al venerdì, mentre weekend break è la soluzione che consente di usufruire delle bici elettriche Pirelli nel tempo libero, con noleggio dalle 17 del venerdì alle 10 del lunedì mattina, senza limiti orari e di chilometraggio.

“I primi test effettuati nei mesi scorsi, grazie anche ai dipendenti Pirelli, hanno consentito di individuare le migliori modalità di fruizione del servizio di e-bike sharing. Questo si inserisce come complemento nell'ecosistema di trasporti urbani e mezzi privati per rendere più fluida, sostenibile e accessibile la mobilità in città", ha spiegato Francesco Bruno, head of micromobility solutions di Pirelli.

CYCL-e around per le aziende nasce infatti dal successo di due progetti-pilota ideati da Pirelli e sperimentati nel corso del 2020. Il primo è stato Ride Safe, avviato nel maggio scorso con l'Asst Fatebenefratelli, con 14 e-bike disponibili gratuitamente per due mesi per i dipendenti dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Un'attività nata nel contesto dell'emergenza sanitaria e a sostegno di medici e infermieri che ha ispirato il secondo progetto. A giugno 2020, infatti, nella sede di Pirelli Bicocca sono state messe a disposizione in via sperimentale 10 bici elettriche per i dipendenti: il riscontro positivo delle due iniziative ha portato Pirelli a strutturare e istituire un servizio fisso di noleggio bici a pedalata assistita di alta gamma.

Il servizio CYCL-e around per le aziende sarà infatti attivo da febbraio anche per i dipendenti Pirelli di Milano-Bicocca, che potranno prenotare la propria e-bike tramite una piattaforma digitale di facile accesso. Il mezzo potrà poi essere preso e riconsegnato negli spazi allestiti nel building Cinturato, l'edificio della sede Pirelli che ospita tutti i servizi dedicati ai dipendenti; spazi dedicati alle e-bike, attrezzati in collaborazione con Bikenomist, società specializzata in consulenza e formazione sulle due ruote.

Ulteriori informazioni sul progetto Pirelli CYCL-e around per le aziende sono disponibili sul sito di CYCL-e around https://cyclearound.pirelli.com/it-it/e-bike-rental-aziende.