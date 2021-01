Musei: Villa Ambrogiana a Montelupo sarà una delle sedi degli 'Uffizi diffusi' (3)

28 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per il primo cittadino di Montelupo, Paolo Masetti, il progetto degli 'Uffizi Diffusi' ha il merito di rilanciare un intero territorio e l'Ambrogiana può essere un attrattore anche per tutti i comuni dell'area.

"Si tratta di cambiare approccio alla cultura, valorizzando l'intero sistema Toscana e mettendo sempre più in connessione i territori; Firenze continuerà a rivestire il suo ruolo di grande attrattore e di questo progetto tutti i territori potranno beneficiarne in un'ottica di collaborazione reciproca, con un occhio particolare ai flussi turistici che prima o poi torneranno a muoversi - ha sostenuto il sindaco - In sintesi si tratta di un'importante operazione culturale: disseminare la Toscana di arte e bellezza. Uno dei punti focali sarà proprio Montelupo con la sua Ambrogiana, un luogo che per anni ha rappresentato detenzione, dolore e sofferenza".

"Ringrazio davvero Eugenio Giani per aver individuato nel recupero dell'Ambrogiana il simbolo degli Uffizi Diffusi. Ovviamente sono grato a Eike Schmidt per l'idea che sta sviluppando e per il lavoro che sta portando avanti giorno dopo giorno. Credo che tutti insieme potremo davvero fare grandi cose", ha concluso Masetti.