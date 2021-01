Governo: Tajani, 'spiace uso P. Chigi per compravendita senatori'

28 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Fino adesso Fi ha lavorato sul piano vaccini, noi lavoriamo alle cose concrete mentre loro sono impegnati a spartirsi le poltrone. Mi è spiaciuto molto, da italiano, che siano stati usati i palazzi istituzionali, il Palazzo del governo, per la compravendita di parlamentari: non è un bel messaggio al paese, si può fare nelle sedi di partito ma nelle sedi istituzionali no". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, alle telecamere dello Speciale Tg1.