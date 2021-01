Governo: Richetti, 'Conte ter non credibile, serve coalizione Ursula'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Pensare di ripartire da un governo guidato dal presidente Conte con una maggioranza che cambia dal mattino alla sera non è una prospettiva credibile. Abbiamo spiegato al presidente della Repubblica, cui va il nostro ringraziamento per il suo costante impegno, che Azione e Più Europa sono pronte a condividere anche un'esperienza di governo laddove ci fosse una coalizione che ricalcasse quella delle forze politiche che stanno sostenendo la Commissione europea”. Lo dichiara il senatore di Azione, Matteo Richetti.

“In Europa le grandi famiglie socialdemocratica, popolare e liberale si sono assunte la responsabilità di dare risposte non soltanto in ambito fiscale e finanziario ma di dotare i nostri Paesi di tutti gli strumenti sociali come il Sure, il Mes e il Recovery Plan, perché oggi è a rischio la tenuta dell'Europa stessa. E quindi Azione e Più Europa nelle prossime ore manterranno un atteggiamento di grande responsabilità, di totale indisponibilità a un governo Conte, pronti a fare la nostra parte per imprese e famiglie che vivono un periodo di grande difficoltà”.