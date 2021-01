Governo: Bonetti, 'no a numeri raccogliticci, perimetro del Conte II'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Il perimetro è quello della maggioranza che ha fatto nascere questo governo e poi, in ambito parlamentare, su progetti e idee, ci sia spazio eventuale" per allargarsi "ma sulla chiarezza delle proposte, non su numeri raccogliticci". Lo ha detto Elena Bonetti a TgCom24.

"L'Italia si salva se mettiamo in campo le migliori proposte, serie, strutturali. Il tema non è arrivare a fine legislatura ma dare prospettiva a un cammino di ripartenza necessario", ha spiegato la ex ministra di Italia viva.