Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana leggero aumento contagi e focolai, fase delicata'

28 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - "La Toscana sta avendo un leggero aumento dei contagi e focolai, non c'erano cosi tanti casi come oggi dal 7 gennaio, anche se fortunatamente da qualche giorno stanno calando i ricoveri e al momento siamo la regione con meno posti letto occupati da pazienti Covid-19. Siamo in un momento delicato e bisogna prestare la massima attenzione per evitare il rischio di tornare in zona arancione e andare incontro a nuove chiusure compromettendo l'ottimo lavoro fatto finora". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che in un post su Facebook ricorda che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 620 nuovi casi su 7.053 soggetti testati (8,8% di positivi). Su 9.642 tamponi molecolari e 6.475 tamponi antigenici rapidi, il 3,8% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 772 (7 in meno rispetto a ieri), 100 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri).

"Solo il vaccino potrà liberarci dal Covid-19 e per questo è fondamentale che la campagna vaccinale prosegua il più velocemente possibile: come ho già detto i ritardi dei fornitori non sono accettabili perché mettono a rischio la salute dei Toscani e l'economia della nostra Regione", spiega Mazzeo

"La campagna di vaccinazione della Regione Toscana prosegue nonostante tutto, oggi siamo arrivati a quota 106862 vaccini somministrati, di cui 30406 richiami", sottolinea Mazzeo. Si può seguire il monitoraggio regionale delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale: http://vaccinazioni.sanita.toscana.it. Come Regione stiamo sollecitando il più possibile Governo e Unione Europea per fare in modo che arrivino il maggior numero di dosi. "Domani avremo i dati del monitoraggio della cabina di regia che determinerà il colore della nostra regione, spero davvero che potremo rimanere in giallo anche se l'Rt è molto vicino all'1 (ma dovrebbe essere leggermente inferiore). Mi raccomando, oggi più che mai: più saremo responsabili, più saremo liberi. #alvostrofianco", conclude Mazzeo il suo post.