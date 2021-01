Coronavirus: Confcommercio Lombardia, 'mancata zona gialla sarebbe beffa'

28 gennaio 2021 a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - “La possibilità che la Lombardia resti in zona arancione ancora una settimana ci sembra francamente una beffa”. Così Confcommercio Lombardia a proposito del possibile mancato ritorno in zona gialla per la Regione a seguito del prossimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. "Il ritorno in zona gialla dovrebbe avvenire il prima possibile, se i numeri lo consentono, per garantire almeno un briciolo di certezza e di possibilità di programmazione alle attività commerciali".

Ancora una settimana in arancione sarebbe "un peso enorme per gli oltre 45 mila pubblici esercizi in tutta la regione: bar e ristoranti che, con la zona gialla, potrebbero tornare a compiere l'attività di somministrazione, almeno durante il giorno".

Confcommercio ricorda che la Lombardia "ha subito una chiusura del tutto ingiustificata dal 17 al 23 gennaio. Nessuno - continua - vuole mettere in secondo piano le esigenze sanitarie ma in questo caso, però, alla luce di numeri aggiornati, non tornare in zona gialla solo per una questione di rigidità della burocrazia ci apparirebbe, francamente, poco opportuno ed uno schiaffo per quelle tante attività già allo stremo".