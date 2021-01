28 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Un reincarico a Conte in un contesto difficile come questo ci sembra necessario, è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Poi bisognerà lavorare ad un governo ancora più autorevole di quello attuale in grado di fare breccia sulle incertezze in ambito parlamentare". Lo ha detto Bruno Tabacci, di Centro democratico, al termine delle consultazioni.