Consultazioni: Renzi, 'spettacolo indecoroso di caccia a singolo parlamentare'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Gli italiani e l'Italia hanno assistito a uno spettacolo indecoroso di caccia alla singola persona, al singolo parlamentare. Si è fatto credere che recuperando un voto o due si sarebbe superata la crisi. Italia Viva è l'opposto di tutto questo. Bellanova, Bonetti e Scalfarotto in nome delle idee hanno rinunciato alle poltrone. L'opposto del tentativo di coinvolgere e cooptare in una maggioranza -che tale non è- individui capaci di cambiare idea pur di avere un ruolo". Lo dice Matteo Renzi al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.