Consultazioni: Renzi, 'non diciamo prendere o lasciare ma Conte ancora non ha risposto'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Se lei mi domanda cosa pensa Iv del Mes? Siamo a favore. Ci sembra strano - ha aggiunto - che un governo che dovrebbe essere europeista lo tema in nome delle condizionalità europee. Le condizionalità del Next generation Eu sono più stringenti del Mes. Questa è una condizione sine qua non? Noi abbiamo posto una serie di argomenti, tanti. Sono scritti in una lettera al presidente del Consiglio uscente, dimissionario, cui non ha dato risposta e non diciamo prendere o lasciare ma discutiamo nel merito". Lo dice Matteo Renzi al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.

"Non hanno voluto discutere e hanno alimentato una narrazione in cui noi facevamo polemiche per brutto carattere. Non possiamo dire o prendete il Mes o ce ne andiamo, non siamo persone che danno degli ultimatum. Discutiamo perché non serve il Mes, diteci perché volete mettere più soldi nel cashback che sull'occupazione giovanile".