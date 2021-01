28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Prima si sceglie dove andare, poi con quale mezzo, poi si sceglie con quali persone e poi chi guida. Non siamo ancora a scegliere chi guida, ancora non siamo lì". Lo dice Matteo Renzi al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a chi gli chiede se ci sia o meno un veto sul nome di Conte per la guida del governo.