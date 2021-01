Consultazioni: Leu, 'voto ultima possibilità, ma attuale maggioranza non può dividersi'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Le elezioni sono sempre una possibilità in democrazia. In questa fase credo siano l'ultima possibilità". Lo dice il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

E a chi gli chiede se, in caso di voto, ci sarà una coalizione Pd-M5S e Leu, Fornaro risponde: "Il sistema elettorale non è una variabile indipendente e se si andasse ora al voto, si andrebbe con il Rosatellum, un sistema che spinge nella direzione di costruire alleanze nei collegi uninominali. E' evidente che bisognerebbe andare in quella direzione, sarebbe folle che la maggioranza andasse divisa, si darebbe un vantaggio competitivo alla destra". Se si andasse divisi come nel 2018, "le simulazioni dicono che il centrodestra potrebbe arrivare al 64% dei seggi alla Camera".