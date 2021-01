Botticelli: ritratto di giovane da record, venduto per 92 milioni di dollari / Adnkronos (3)

28 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Il dipinto "Giovane che tiene in mano un tondello" ebbe tra i primi proprietari conosciuti Sir Thomas Wynn, Lord Newborough (1736-1807), che lo custodiva nella sua casa in Toscana. Passò poi ai suoi discendenti e fu acquistato nel 1935 dal commerciante britannico Frank Sabin per 12.000 sterline; nel 1941 fu comprata da Sir Thomas Ralph Merton per 17.000 sterline, i cui eredi lo vendettero nel 1982 all'asta da Christie's a Londra padato da Solow per 810.000 sterline

Nell'ultimo mezzo secolo il dipinto di Botticelli è stato ampiamente esposto. È stato prestato alla National Gallery di Londra (dal 1969 al '78), al Metropolitan Museum of Art di New York e alla National Gallery of Art di Washington (1990-2013). Più recentemente il ritratto è stato presentato nelle mostre dedicate a Botticelli alla Royal Academy di Londra e alla National Gallery of Art di Washington.

In vista dell'asta di oggi il ritratto di Botticelli ha fatto un tour mondiale: è stato esposto a Londra, Dubai, Los Angeles e New York, attirando centinaia di ammiratori ad ogni tappa (in un solo giorno circa 300 persone vennero ad ammirarlo nella galleria di Sotheby's a Dubai, mentre a Londra le persone formarono una fila ordinata e attenta alle linee guida lungo New Bond Street). L'asta di oggi ha visto anche il numero più alto di partecipanti in live streaming di Sotheby's, con il 66% che si è registrato online.