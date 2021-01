27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Riflettere, comunicare, divulgare, spiegare a chi non sa. Sono azioni essenziali, da potenziare sempre. Per non cadere tutti nella trappola del 'non mi interessa' e 'non mi riguarda', del 'sono cose lontane' e del 'non può più succedere niente del genere'. #Giornatadellamemoria". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella.