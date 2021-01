Shoah: Bernini, 'parliamo a giovani per spegnere ultimi focolai antisemitismo'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Al di là dei riti e delle celebrazioni, l'importanza della Giornata della Memoria è quella di far conoscere alle nuove generazioni quanto possa essere distruttiva la banalità del male. L'antisemitismo è tutt'altro che sconfitto, come testimoniano i continui e scellerati tentativi di cancellare la Shoah attraverso aberranti teorie negazioniste". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Nelle scuole, attraverso i social media, in famiglia, abbiamo il dovere di continuare a parlare di quei terribili anni, quando il furore ideologico riuscì a trasformare normali cittadini in silenziosi aguzzini. Perché 'il male assoluto' della storia dell'uomo non si ripeta mai più e possano spegnersi anche gli ultimi focolai d'odio", conclude.