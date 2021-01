Pd: Base riformista, 'bene Zingaretti, ripartire da Conte'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Condividiamo la relazione presentata dal segretario Zingaretti in Direzione nazionale: ripartire da Giuseppe Conte per la formazione di un governo di responsabilita' nazionale". Lo dichiarano Alessandro Alfieri e Andrea Romano, rispettivamente coordinatore e portavoce nazionali di Base Riformista, la componente del Pd che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

"In un passaggio tanto difficile per l'Italia, e' fondamentale guardare all'interesse nazionale e lavorare dunque per dare rapidamente uno sbocco positivo alla crisi di governo su basi di un europeismo forte, dell'impegno a proseguire la lotta contro la pandemia e per la ripartenza economica del paese -aggiungono-. Tanto piu' il PD sara' unito, nei suoi gruppi dirigenti e nel necessario e indispensabile coinvolgimento dei suoi gruppi parlamentari, tanto piu' sara' efficace nel perseguire con successo questo obiettivo lungo il percorso istituzionale ordinato che si sta seguendo".