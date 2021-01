Palermo: ragazza morta nel burrone, rilievi scientifici vicino al campo sportivo di Caccamo

27 gennaio 2021 a

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Sono in corso dei rilievi dei Ris dei Carabinieri in un terreno adiacente il campo sportivo di Caccamo (Palermo) a poche centinaia di metri di distanza dal luogo di ritrovamento del cadavere di Roberta Siragusa. Secondo la Procura a uccidere la giovane sarebbe stato il fidanzato, Pietro Morreale di 19 anni, che si trova in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato domenica mattina su indicazione dello stesso fidanzato. Il corpo era parzialmente bruciato.