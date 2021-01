M5S: Casaleggio, 'creare rete di persone per portare avanti progetto civico Rousseau'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo creare una rete di persone in grado di diventare agente attivo di cambiamento e alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau". Così il presidente dell'Associazione, Davide Casaleggio, in apertura del primo incontro di formazione dedicato agli Ambasciatori della Partecipazione, che la Rousseau Open Academy ha aperto a tutti coloro che vogliono approfondire i temi della cittadinanza attiva e digitale e acquisire le competenze, gli strumenti culturali e operativi per essere promotori attivi di progetti e iniziative innovative sui territori.

A coordinare il percorso di formazione promosso dalla Rousseau Open Academy la socia e responsabile ricerca e sviluppo dell'Associazione Rousseau Enrica Sabatini che ha sottolineato: "Vogliamo che Rousseau diventi sempre più la casa di tutti e che abbia nella territorialità la sua personalizzazione, modellando la piattaforma sulle esigenze che arrivano dai territori".