Immobili: startup Casavo chiude il 2020 con crescita a tripla cifra

Roma, 27 gen. (Labitalia) - Il 2020 sarà ricordato come un annus horribilis per l'economia mondiale, ma non per Casavo, la piattaforma italiana online leader del mercato dell'instant buying immobiliare, che nonostante tutto ha continuato la sua espansione. La start up infatti ha chiuso il 2020 con un valore delle vendite in crescita a tripla cifra. Per stare al passo con uno sviluppo così rapido ed esponenziale, è stato necessario un notevole aumento delle risorse impiegate, che nel 2020 sono cresciute del 125% raggiungendo 175 persone di cui 153 Millennial. Di questi, ben 26 occupano ruoli manageriali. L'ambiente di lavoro stimolante e innovativo ha valso a Casavo i premi 'Best Workplace for Millennials Italia 2020' e 'Great Place to Work Italia 2020'.

Casavo non solo nel 2020 ha assunto personale, ma ha anche creato valore e lavoro per diverse aziende dislocate sul territorio che si sono occupate della ristrutturazione dei suoi immobili. Dalle 24 persone coinvolte nel 2018 alle oltre 200 nel 2020: un aumento del 725% che ha portato a un indotto di oltre 16 milioni di euro (+54% rispetto al 2019). Il grande successo dell'azienda nell'anno appena concluso è stato anche frutto del modello di business inclusivo, che prevede il coinvolgimento degli agenti immobiliari, da sempre partner importantissimi per Casavo.

Per questo, l'azienda ha deciso di supportarli durante i mesi difficili del lockdown mettendo a loro disposizione tecnologie innovative quali CasavoVisite, l'app lanciata lo scorso marzo per la visita da remoto, e una piattaforma tecnologica a loro riservata volta a fornire tutti gli strumenti utili per aumentare le vendite e facilitare le transazioni.

Dal 2018 a oggi sono oltre 2.500 le agenzie immobiliari che hanno almeno ricevuto un'offerta da Casavo, con un totale di commissioni ricevute pari ad oltre 3.5 milioni di euro.

Momenti importanti del 2020 sono stati anche, a gennaio, l'inizio dell'espansione internazionale con l'apertura in Spagna, ad aprile il lancio della piattaforma di annunci, che ha ampliato l'offerta tecnologica e garantito una crescita mensile dell'offerta di annunci pari al 300%, ultima, ma non meno importante, l'acquisizione, a settembre, di Realisti.co, la start up leader nella realizzazione di visite virtuali immobiliari.

“In un anno in cui il mondo si è fermato - afferma Giorgio Tinacci, fondatore e Ceo di Casavo - noi abbiamo accelerato la nostra crescita grazie alle importanti innovazioni tecnologiche che sono alla base del nostro modello di business. Siamo riusciti ad adattarci in modo molto rapido a situazioni estreme e soprattutto imprevedibili, quali ad esempio il lockdown, e questo ci ha permesso di continuare a offrire i nostri servizi sia ai clienti privati, sia agli agenti immobiliari. Nel corso di quest'anno continueremo a perseguire il nostro obiettivo di offrire la migliore esperienza digitale di compravendita nel mercato del sud-Europa, e di creare valore per i nostri clienti lanciando nuovi servizi e prodotti innovativi”.