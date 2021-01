Governo: Zingaretti, 'elezioni? Se non si trova soluzione il rischio si concretizza'

27 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Proviamo perché noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Hanno fatto bene coloro che in questi giorni, dopo l'apertura della crisi al buio, hanno segnalato questo pericolo perché esso è reale. Segnalare per la strada il pericolo di una buca è l'esatto opposto della volontà di volerci finire dentro. Il danno si compie se si nega l'esistenza di un pericolo e visto che la destra chiede e punta alle elezioni, se non si trova una soluzione su un compromesso accettabile e autorevole il rischio si concretizza", ha detto il segretario del Pd.