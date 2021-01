Governo: Zingaretti, 'apertura crisi errore politico sbagliato e grave'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "L'irresponsabile apertura di una crisi di governo" è stato "un errore politico, sbagliato e grave e che ha prodotto sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nei governi delle altre democrazie europee. Ha allontanato la politica dal sentire comune di milioni di italiani che da mesi lottano per resistere e per non rinunciare alle loro prospettive di vita". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.