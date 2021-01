27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Le scenario dei responsabili non è edificane ma queste sono regole del gioco di adesso" e "non è accettabile che il Movimento gareggi sempre col freno a mano tirato". Lo dice Alessandro Di Battista ad Accordi e Disaccordi sul Nove. Non si possono "infangare i 5 Stelle perchè stanno cercando di salvare la legislatura".