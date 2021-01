27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Se Renzi propone Di Maio premier? Luigi ha avuto due occasioni per farlo e ha sempre messo da parte aspirazioni anche legittime per il bene del Movimento, direbbe di no". Lo dice Alessandro Di Battista a Accordi e Disaccordi sul Nove. "Sono boutade per avvelenare i pozzi".