Google: nuovo centro europeo contro contenuti dannosi o illegali (2)

27 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il nuovo Gsec, assicura Google, "fornirà maggiore trasparenza su questo lavoro e offrirà alle autorità regolamentari, ai policymaker e ai ricercatori un accesso più diretto per capire come ci occupiamo di sicurezza dei contenuti. Inoltre, questo Gsec aiuterà a comprendere come sviluppiamo e applichiamo le nostre policy, il funzionamento delle nostre tecnologie anti-abuso e i sistemi di rilevamento di potenziali minacce, il modo in cui collaboriamo con le organizzazioni specializzate nel segnalare contenuti che violano le norme, i nostri processi di gestione degli eventi problematici e le pratiche di moderazione dei contenuti".

"Ci sentiamo responsabili per la sicurezza delle persone online e lavoriamo per proteggere le nostre piattaforme e i nostri prodotti da eventuali abusi. Mentre cresce il nostro impegno in questa direzione, vogliamo allo stesso tempo offrire una maggiore trasparenza sui processi e sulle policy che guidano le nostre attività. Il nuovo Gsec sarà operativo inizialmente tramite collegamenti virtuali: prevediamo di aprire il centro fisico a Dublino non appena ci saranno condizioni di sicurezza adeguate e le restrizioni relative a Covid-19 lo consentiranno" aggiunge infine Storey.