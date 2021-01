Editoria: accordo Promopress-Data stampa per remunerazione articoli in rassegne stampa

27 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Con l'accordo sottoscritto fra gli Editori aderenti al Repertorio Promopress e Data Stampa S.p.A. sale a 19 il numero delle agenzie che riconoscono il diritto alla remunerazione per gli editori per realizzare e fornire, in Italia e all'estero, rassegne stampa ai propri clienti. Gli accordi con le agenzie disciplinano la remunerazione, il contenuto, le modalità e le condizioni per la fornitura degli articoli pubblicati sulle testate cartacee e digitali aderenti al Repertorio per la realizzazione delle rassegne stampa.

Tali condizioni prevedono, tra l'altro, il limite al numero degli accessi messi a disposizione per ciascun singolo cliente, il quale potrà estendere a richiesta tale limite negoziando direttamente con Promopress.

Di seguito le 19 agenzie che hanno aderito e che rappresentano ad oggi oltre il 90% del settore degli operatori di media monitoring: Assicom S.p.a, Cisia Progetti S.r.l., Data Stampa S.p.a., Emeropro99 S.a.s. di Franchina Salvatore & C., Infojuice (Euregio S.r.l.), Informat Press S.r.l., Pressclipping Italia S.r.l., Intermedia Service Soc. Coop., Italic Digital Editions S.r.l., Kantar Media S.r.l., L'Eco della Stampa S.p.a., Mediterraneo Comunicazione S.r.l., Mimesi S.r.l. (DBInformaton S.p.a.), P. Review S.r.l., Press Line S.r.l., PressToday (PressToday S.r.l.), Servizi Diffusionali S.r.l., Telpress Italia S.p.a., VoloPress (Volocom S.r.l.).