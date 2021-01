27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha raggiunto il suo studio al Quirinale per avviare le consultazioni per la soluzione della crisi di governo. Il Capo dello Stato ha rivolto un breve saluto ai giornalisti passando per il Salone delle Feste, dove si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni, per rispettare le norme richieste dall'emergenza epidemiologica.