Governo: Nannicini, 'meno totonomi più tototemi'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Dobbiamo ripartire dalla maggioranza che ha dato vita al Conte due. Se poi qualcuno si chiamerà fuori se ne assumerà la responsabilità. Ma questo non è il momento delle ripicche o dei veti". Lo dice il senatore Pd Tommaso Nannicini in un'intervista ad Affari Italiani.

"Non ho mai nascosto di aver trovato l'hashtag 'Avanti con Conte' una reazione poco politica. Adesso più che Conte sì o Conte no, fermo restando che è stato un importante punto d'equilibrio e può continuare a esserlo, il vero tema è come trovare compattezza sui contenuti. Meno toto-nomi, in sintesi, e più toto-temi", aggiunge Nannicini.