Torino: Sala, 'mi spiace per Appendino, giusta sua riflessione su sindaci'**

27 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "Non ho strumenti per entrare nel merito della sentenza di condanna per Chiara Appendino. Mi spiace però per una persona di cui sono collega e amico. Ed è corretto il suo stimolo a una riflessione sul ruolo del sindaco e sui rischi a cui si va incontro". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della sentenza di condanna per la sindaca di Torino: un anno e sei mesi (pena sospesa) per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.