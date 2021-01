27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "il punto non è entrare nel toto nomi. Non possiamo immaginare che si riparte da Conte sì o Conte no o un altro nome. Vorrei sapere su quale programma, con quale mandato il futuro presidente del Consiglio affronterà" gli anni fino a fine legislatura. Si sciolgono i nodi su Conte, ma non sul futuro dei cittadini". Lo dice Maria Elena Boschi al Tg4.