Palermo: ragazza morta nel burrone, il fidanzato disse alla madre 'ho lasciato Roberta a casa'

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato per l'omicidio della fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni, la mattina di domenica ha detto alla madre della giovane di avere lasciato la figlia davanti al portone alle 2.15 di sabato notte. La stessa cosa ha detto al fratello di lei, Dario. In realtà, poche ore dopo si presenterà in caserma per indicare il luogo del ritrovamento del cadavere.