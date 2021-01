26 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Roma. Un ritorno di Renzi in maggioranza? "Nessuno può mettere veti a nessuno, mai dire mai in politica. Abbiamo letto con grande interesse che Renzi dice non ci devono essere veti su Conte, partiamo da qui per un ragionamento in tempi brevi ma solido". Lo ha detto Debora Serracchiani, vice presidente del Pd, a Speciale Tg1.