(Adnkronos) - Roma. "Non ritengo che Berlusconi abbia la maggioranza per andare al Quirinale, però tutto può avvenire in questo quadro politico. Di solito al Quirinale vanno persone meno controverse, proprio perché la funzione del nostro Presidente della Repubblica è quello di aiutare una convergenza e non una polarizzazione del sistema". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite della trasmissione 'Studio 24' su Rainews 24.