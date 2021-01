Mafia: colpo al clan di Tommaso Natale, sedici arresti a Palermo (4)

26 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - E in effetti, Caporrimo, dopo aver trascorso un periodo di isolamento a Firenze, rientrava a Palermo in data 11 aprile 2020, "riuscendo in poco tempo ad accentrare nuovamente su di sé le più delicate dinamiche dell'intero mandamento, senza i paventati spargimenti di sangue che pure era disposto ad affrontare. Risulta "dimostrato che Caporrimo, appoggiato dalla sua base mafiosa sul territorio tornato a Palermo, ha ripreso in mano le redini dell'intero mandamento mafioso, sino al suo ultimo arresto avvenuto con l'operazione Teneo nel giugno 2020, che chiude di fatto l'attività investigativa sul suo conto".