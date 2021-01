Governo: Bettini, 'allargare maggioranza attorno a Conte, no dibattito su altro premier o alleanze'

26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "Sono fermamente convinto che attorno al Premier Conte, che oggi incontrerà il Presidente della Repubblica Mattarella per dar seguito alle decisioni annunciate in Consiglio dei ministri, si possa in tempi brevi e in modi chiari allargare la maggioranza per un governo repubblicano e europeista". Lo scrive su Facebook Goffredo Bettini.

"Non dobbiamo perdere neppure un minuto perché tante sono le cose da fare, a partire dal decreto sui ristori alle categorie colpite dalla crisi. E non deve ricominciare uno stucchevole dibattito politicista e astratto, mettendo in campo ipotesi diverse di premiership o di alleanze che disperderebbero il patrimonio accumulato tutti assieme in questi mesi e che porterebbero l'Italia a nuovi momenti di confusione e incertezza", aggiunge il dirigente del Pd.