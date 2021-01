Fisco: frode da 5 mln, sequestri gdf Milano nei confronti di 5 persone

26 gennaio 2021 a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), con il coordinamento della Procura di Lodi e in esecuzione di un decreto del gip di Lodi, hanno sequestrato immobili, terreni, quote societarie e conti correnti, per un valore di circa 3 milioni di euro, a cinque soggetti. Si tratta di due imprenditori, due “teste di legno” e un commercialista: avrebbero organizzato in concorso fra loro, utilizzando cinque società di cui erano soci e rappresentanti legali, una frode fiscale con fatture false per oltre 5 milioni di euro.

Le indagini hanno riguardato due società formalmente rappresentate da prestanomi, di cui una operante nel settore del facchinaggio e l'altra nel comparto delle attività di pulizia. Gli approfondimenti della gdf hanno permesso di accertare che sui conti correnti di queste società venivano fatti prelievi di contanti e numerose ricariche di carte di credito, intestate fittiziamente ad apparenti dipendenti, che non avevano mai intrattenuto rapporti lavorativi con le imprese.

"Le indagini hanno consentito di accertare - spiega la Gdf - come tale sistema fosse necessario agli indagati per acquisire la liquidità che affluiva sui conti a fronte delle fatture per operazioni inesistenti emesse nei confronti di altri tre soggetti giuridici, realmente operanti, due dei quali riconducibili a coloro che gestivano, di fatto, le due società cartiere. Con tale sistema le tre società operative, negli anni dal 2011 al 2015, hanno ottenuto un illecito e consistente vantaggio fiscale derivante dalle false fatture ricevute, grazie alle quali indicavano redditi irrisori nelle dichiarazioni annuali, riuscendo, quindi, ad operare sul mercato a prezzi altamente e illegittimamente concorrenziali rispetto alle aziende del medesimo settore, che assolvono regolarmente tutti gli obblighi fiscali".