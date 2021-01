Coronavirus: Fink (Blackrock), 'crisi sanitarie o ambientali richiedono risposta globale'

26 gennaio 2021 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La pandemia ci ha posto di fronte a una tale crisi esistenziale da indurci ad affrontare con maggiore determinazione la minaccia globale del cambiamento climatico, destinato, come la pandemia, a cambiare le nostre vite. Il virus ci ha ricordato come le crisi più gravi, siano esse sanitarie o ambientali, richiedano una risposta globale e ambiziosa". Ad affermarlo è il Ceo di Blackrock, Larry Fink nella lettera inviata ai Ceo delle aziende in cui BlackRock investe per conto dei suoi clienti. La lettera di quest'anno si concentra sulla transizione globale verso un'economia 'a zero emissioni nette' e su cosa questa significhi sia per le aziende che per gli investitori.